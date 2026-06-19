Nazionali femminili in costante crescita a San Marino: le parole dei CT Domenichetti e Righi

Proseguono gli allenamenti della Nazionale femminile di San Marino, in preparazione allo storico esordio. Un momento stimolante, come testimoniato dalla CT Giulia Domenichetti: "Stiamo cercando di conoscerci, di spingere le ragazze a colmare i gap, allenarsi e soprattutto non sprecare il periodo estivo che è importante per lavorare a livello fisico. Sicuramente è un grande stimolo allenare una Nazionale appena nata, soprattutto perché è una realtà non ordinaria, quindi sicuramente ci sarà bisogno di un lavoro non ordinario, soluzioni non ordinarie e quindi sarà sicuramente un lavoro non facile ma stimolante. Avere un Under19 e un Under 16 è proprio la base, nel senso che comunque il lavoro fatto precedentemente e la presenza di queste due nazionali ha necessitato proprio una continuità e quindi la creazione della nazionale maggiore, quindi dobbiamo tutto al lavoro fatto prima"

Reduce dall'esperienza con l'Under 16, invece, il giovane tecnico Luca Righi ha tracciato un bilancio di questa prima parte dell'anno per il calcio in rosa sul Titano: "Qualche mese fa abbiamo fatto l'esordio con la nazionale femminile Under-16 che non è una prima volta però per quanto riguarda questo gruppo qui sono le prime esperienze che fanno a livello internazionale ed è stata sicuramente un'esperienza importantissima soprattutto per le ragazze che credo si ricorderanno. L'esperienza è positiva anche perché credo che per San Marino riuscire a fare delle nazionali, poi quest'anno è stato il primo anno in cui siamo riusciti a fare sia la 16 che la 19, credo che sia già positivo riuscire a essere presente in queste manifestazioni. Poi dal punto di vista tecnico le ragazze sono riuscite a competere contro avversari anche di età anagrafica più elevata perché noi avevamo tante ragazze del 2012 che erano in deroga, però è importante che siano riuscite a competere, tanto quello è l'obiettivo"









