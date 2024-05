Doppio impegno internazionale casalingo per i bianco-azzurrini nati nel 2010. La Nazionale Under 14 di San Marino incrocerà i pari età di Malta domani e venerdì, con calcio d’inizio alle ore 15:30, sempre allo stadio di Acquaviva. I giovani sammarinesi hanno sostenuto due sedute di allenamento con mister Vanni ed il suo staff, pronti al debutto di domani. Un’ulteriore seduta è programmata per giovedì 23 maggio, alla vigilia del secondo incontro con i coetanei maltesi.