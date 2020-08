Nazionali Giovanili: slittano in primavera gli europei U19 e U17

Nazionali Giovanili: slittano in primavera gli europei U19 e U17.

L'emergenza Covid ridisegna il programma anche delle nazionali giovanili. La UEFA ha sbabilito che le qualificazioni di Under 19 e Under 17 in programma in autunno slitteranno al prossimo anno, nel periodo primaverile.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: