Nazionali: l’Under 16 prepara la doppia amichevole con Malta, al lavoro anche l’Under 15

La Nazionale Under 16 ha nel mirino un doppio appuntamento distante appena una manciata di giorni. Lunedì 5 e mercoledì 7 settembre, i ragazzi di Matteo Magnani sfideranno in una doppia amichevole i pari età di Malta, in entrambi i casi allo stadio di Acquaviva. Il programma di avvicinamento al MD1 prevede due sedute nel fine settimana, una sabato 3 a Montecchio e l’altra domenica 4 a Dogana; poi sarà il tempo della prima sfida a Malta, fissata alle 18:00 di lunedì 5 settembre. Il giorno seguente avrà luogo una rifinitura a Montegiardino, anticamera del MD2 che vedrà i Biancoazzurrini in azione sempre ad Acquaviva alle 16:00 di mercoledì 7 settembre.

La Nazionale Under 15, del CT Enrico Belluzzi, si ritroverà inizialmente per uno stage composto da tre sedute: venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre. Sarà nel primo caso l’impianto di Fiorentino ad accogliere i giovanissimi Biancoazzurri, che poi si sposteranno a Montecchio per il prosieguo del fine settimana, inizio del percorso orientato verso il Torneo di Sviluppo che avrà luogo in Albania dal 1° al 7 novembre