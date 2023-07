Nazionali: Nicola Cancelli e Loris Bonesso alla guida di Under 19 ed Under 17

Saranno Nicola Cancelli ed Alessandro Loris Bonesso a guidare le Nazionali Under 19 ed Under 17 di San Marino nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Cancelli, tecnico cui è affidata anche la Primavera 4 della San Marino Academy, sarà il responsabile tecnico della Nazionale Under 19. I Biancazzurrini saranno impegnati in Repubblica Ceca a metà ottobre: oltre ai padroni di casa, il girone coinvolgerà anche Romania e Finlandia. Dovrà superare un solo confine nazionale, invece, la Nazionale Under 17 affidata a Bonesso. La più giovane selezione partecipante alle qualificazioni per un titolo europeo sfiderà i “cugini” dell’Italia che ospiteranno il minitorneo. Completano il Gruppo 11, programmato per l’ultima settimana di ottobre, Grecia ed Irlanda del Nord.