Nazionali: Pietro Rossi lascia l'under 19 Dopo l'addio del direttore tecnico Massimo Bonini anche il CT dell'Under 19 e poi anche dell'under 17 ha comunicato alla FSGC la volontà di non continuare sulla panchina delle nazionali e su quella della San Marino Academy.

Pietro Rossi ha comunicato alla FSGC la volontà di non proseguire nel ruolo di Commissario Tecnico delle Nazionali giovanili. L'allenatore sammarinese era sulla panchina dell'under 19 dal gennaio 2017. Un impegno al quale si era aggiunto quello dell'under 17 dopo l'addio di Andy Selva. Pietro Rossi ha inoltro comunicato alla Federazione la decisione di non proseguire nemmeno come tecnico della squadra giovanile della San Marino Academy.

