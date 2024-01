CAMPIONATO SAMMARINESE Nei posticipi, vittorie per Cosmos e Folgore

Ottava vittoria consecutiva per il Cosmos che supera il Domagnano per 3 a 1 con doppietta di Ben Kacem e rete di Zulli e sale al terzo posto in classifica. Prosegue il buon momento della Folgore che batte il Cailungo per 3 a 0 e conquista il quarto successo di fila.

