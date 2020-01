CAMPIONATO Nel calcio sammarinese è partita la caccia ai play off

Il sabato di Q1 mette sul piatto tanti intrecci interessanti. A cominciare da quello di Montecchio dove Murata e Virtus sono ancora alla ricerca del primo successo nella seconda fase. Entrambe le squadre hanno colto il primo punto lo scorso week. La capolista Fiorita, fermata sul pari proprio dalla Virtus vuole riprendere la sua corsa incrociando a Fiorentino il Cailungo che però è in serie negativa da due partite ed è sceso ai margini della zona play off. L'altra prima della classe, il Tre Fiori, sfida ad Acquaviva la Folgore nel remake della finale di Coppa Titano e che in caso di successo opererebbe il sorpasso proprio sul Tre Fiori. A Domagnano va invece in scena il derby della funivia: i campioni in carica del Tre Penne contro la Libertas che contro il Cailungo ha vinto la prima partita del Q1. Q2 di domenica, con il Pennarossa che ha riposato al primo impegno del 2020 a Domagnano contro il Domagnano, è uno scontro diretto in chiave play off. Fiorentino-Cosmos a Montecchio è occasione per la continuità della squadra di Serravalle, ma anche del Fiorentino: entrambe sono reduce da un successo. Chiude il programma San Giovanni-Juvenes Dogana match tra le ultime. Riposa la capolista Faetano.



I più letti della settimana: