CAMPIONATO Nel segno del 3: il Tre Fiori è 3°, 3-0 al Tre Penne Nel big match della penultima d'andata il Tre Fiori batte 3-0 il Tre Penne con le reti di Fedeli, Islamaj e Bernardi. I gialloblu di De Falco scavalcano i campioni in carica e sono terzi da soli.

Avvolto nella nebbia di Fiorentino, il Tre Fiori si prende il 3° posto in solitaria. Una partita interpretata alla perfezione dai ragazzi dello squalificato De Falco che surclassano il Tre Penne campione in carica e li scavalcano in classifica. Tris per i gialloblu, che passano alla prima vera occasione: Tomassoni in verticale per Islamaj che vede il movimento da attaccante vero di Fedeli in area e lo serve, destro del 28 e Migani non può nulla. Tre Fiori avanti ancora prima del quarto d'ora, Città non reagisce e Bernardi calcia alto da buona posizione. Al 29' c'è il raddoppio: il tiro di Varrella dal limite viene arpionato da Islamaj che controlla nell'area piccola e batte Migani, palla sotto l'incrocio, 2-0 e pratica pressocchè archiviata. Il Tre Penne si sveglia tardi ma prova a rientrare in partita allo scadere: Nigretti sfonda a destra e mette dentro, Nardi smancaccia e l'ex Vandi non riesce a chiuderla in tap-in.

Nella ripresa il copione non cambia: Bernardi dal limite, Migani si distende e respinge. Sull'altro versante Nardi blocca il tentativo di Badalassi, lasciato in panchina per i primi 45 minuti. Ma non ce n'è, il Tre Fiori fa muro e in ripartenza è letale: Fedeli fa correre Bernardi, Rosini temporeggia troppo, il 7 gialloblu mette il mirino sull'angolino e la infila là dove Migani non può arrivare. Tripudio Fiorentino al “Federico Crescentini”: 3-0 e c'è poco altro da dire. Anche perché scende la nebbia e la visibilità è scarsa, a dir poco. Un tentativo di Pieri da una parte, uno dello scatenato Bernardi dall'altra. Secondo ko consecutivo per il Tre Penne che ora chiuderà il girone d'andata con un altro big match – contro la Virtus – mentre il Tre Fiori vince e convince. La vetta non è chissà quanto lontana...

