Nel turno infrasettimanale fa festa solo il Fiorentino

Vittoria fondamentale per il Fiorentino che batte 3-1 la Libertas. La formazione di Malandri trascinata da un super Ben Kacem vola a quota 25 punti in classifica: seconda sconfitta consecutiva per la Libertas. Malandri schiera Ben Kacem e Abouzziane davanti insieme a Castellazzi. La Libertas risponde con Morelli e Olcese; in mezzo al campo Patrignani e Berretti. Pronti via e Ben Kacem segna l’uno a zero: si invola l’attaccante in area di rigore e di sinistro batte Zavoli. Nemmeno il tempo di esultare che la Libertas trova il pareggio. Olcese segna la rete dell’1-1. Al minuto 5’ su calcio d’angolo incorna Castellazzi la sfera esce di un nulla. La partita si spegne e non c’è più nulla fino al minuto 41 quando Abouzziane viene atterrato in area da un giocatore granata, per il direttore nessun dubbio calcio di rigore. Alla battuta ci va il numero 7 che infila senza problemi. La ripresa riparte come il primo tempo e Ben Kacem si inventa un gol capolavoro e da posizione impossibile e segna il 3-1. Al minuto 20 Gasperoni appena entrato prova a dare la scossa ai suoi, la sfera esce di poco. Poi è Ben Kacem, straordinario, a infilarsi in area di rigore ma è superlativo Zavoli a chiudergli lo specchio. Il Fiorentino tiene bene il campo e l’ultima occasione da segnalare è Olcese ma Bianchi compie il miracolo. Finisce così 3-1 ed è game over a Dogana.

Di Stefano Ciacci