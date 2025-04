Nella lotta agli spareggi play-off c'è anche la Libertas: 1-0 al Domagnano

Era una partita da non sbagliare e la Libertas non l'ha sbagliata. Le speranze per agguantare la zona spareggi play-off, per i granata, passavano dallo scontro diretto con il Domagnano. Risultato? 1-0 e aggancio in classifica. Fino alla fine sarà lotta per l'11° posto, con tre squadre in un solo punto a 3 giornate dal termine. Borgo Maggiore approccia meglio una sfida delicata: combinazione Morelli-Tomassini, puntata sul primo palo con Colonna che non si lascia sorprendere. Una manciata di secondi e Sow scappa a destra, Tomassini è altruista e serve Michelotti che centra in pieno la traversa, passando a centimetri dal vantaggio. Chance importante, non da meno quella che capita a Moscardi sull'altro versante: il 49, a tu per tu con Manzaroli, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore della Libertas. Che continua a farsi preferire, in un match sostanzialmente equilibrato: tiro-cross insidioso di Moretti, Colonna non si fida e alza in corner. Da quel calcio d'angolo, nasce il gol partita: Morelli disegna a centro area, Moretti prende l'ascensore e incorna non lasciando scampo al portiere avversario. Palla all'angolino e 1-0 Libertas, in vantaggio all'intervallo.

Il Domagnano esce dagli spogliatoi con un altro piglio, a caccia del pari. Babboni va via a Guglielmi e vede Ferraro in area, Manzaroli è attento e mette in angolo. Corner di Buda, la sfera sfila per tutta l'area piccola con Perazzini che non arriva per un soffio. I Lupi pareggiano soltanto il conto dei legni quando Buda – con un missile terra-aria – fa tremare la porta, colpendo un'altra traversa. Manzaroli, immobile, non avrebbe potuto nulla. Dubbi e proteste sull'intervento di Grieco, ammonito qualche minuto prima: il direttore di gara grazia il difensore della Libertas. I granata, dopo aver sofferto, prendono le misure e falliscono il colpo del ko. Clamoroso – a dir poco – il gol divorato da Michelotti: palla sopra la traversa a porta vuota, e Domagnano ancora in vita. Speranze che aumentano quando Morelli interviene duro e in ritardo su Gozzi, rosso diretto e Libertas in 10 nel finale. Ma, al netto di qualche conclusione da fuori e qualche mischia, i giallorossi non vanno. Ultima emozione allo scadere degli 8 minuti di recupero quando Bastos finisce a terra in area ma l'arbitro estrae il giallo per simulazione. Il Domagnano crolla, la Libertas vince e ora ci crede.