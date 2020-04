CAMPIONATO Nessuna riapertura per le attività sportive Il Governo è al lavoro per nuove misure ma non sono previste novità a breve scadenza per lo sport sammarinese

Nessuna riapertura per le attività sportive.

Nel nuovo decreto del governo, che dovrebbe uscire nelle prossime ore, non sono previste riaperture per il settore sportivo. Atleti agonisti e società calcistiche dovranno attendere la fine di aprile, quando il Governo prenderà in esame anche una graduale riapertura delle attività sportive. "Più facile per atleti singoli - fa sapere il segretario allo sport Teodoro Lonfernini - più complicato per gli sport di squadra, dove sono necessarie misure e controlli dettagliati per la sicurezza di atleti, dirigenti e addetti ai lavori. Se ne riparlerà, dunque, a fine mese, quando le autorità sammarinesi valuteranno una eventuale ripresa degli allenamenti".



I più letti della settimana: