Nichele-Sardu: San Marino Academy superata 2-0 dal Verona

Il San Marino Stadium, in cui erano arrivati 6 dei 9 punti in classifica, volta le spalle all'Academy. Dopo i due successi – gli unici in stagione – contro Florentia e Bari, le ragazze di Alain Conte (ancora squalificato) devono cedere il passo all'Hellas Verona che, al contrario, vince e festeggia la matematica salvezza. Primo tempo bloccato con poche emozioni da una parte e dall'altra: la più clamorosa per le Titane capita sui piedi di Landa che se la porta sul mancino e sfiora l'incrocio con una gran conclusione a giro. Ancora la 92 si rende pericolosa qualche istante dopo ma viene fermata all'ultimo dal grande intervento del difensore gialloblu. Serve un episodio per sbloccarla e questo arriva, puntualmente, alla mezz'ora sponda Hellas: Ambrosi lancia dalle retrovie, Elena Nichele aggancia al limite e lascia partire un destro che sorprende Ciccioli per l'1-0. Gran controllo in mezzo a due della centrocampista veronese e secondo centro stagionale dopo quello segnato contro l'Empoli. San Marino non ci sta: la solita Landa riconquista la sfera e calcia in caduta, palla alta di poco sopra la traversa.









Nel secondo tempo il Verona ha l'occasionissima per chiuderla: Bergonzi salta Ciccioli ma spedisce clamorosamente sull'esterno della rete con la porta sguarnita. E' comunque il preludio al raddoppio: servizio preciso di Santi per Rossella Sardu che, al volo, non lascia scampo all'estremo difensore sammarinese. Un gran bel gol della numero 7 e partita virtualmente in ghiaccio. Ciccioli tiene in vita i suoi con una gran risposta d'istinto su Marchiori, sola sul dischetto del rigore. Replica Academy affidata a Muya che se ne va con un'iniziativa personale ma calcia debolmente, Durante controlla senza problemi. Sull'altro fronte, Ciccioli viene chiamata in causa in due frangenti: prima blocca a terra il tentativo di Susanna, poi ipnotizza Marchiori a tu per tu liberata da un rimpallo. Non c'è più tempo, termina 2-0 per il Verona. La San Marino Academy sarà attesa ora da un vero e proprio dentro-fuori contro il Napoli il prossimo 2 maggio per allontanare gli spettri della Serie B.