Nicola Berardi confermato alla guida del Tre Penne

Il Tre Penne annuncia la conferma del tecnico Nicola Berardi anche per la stagione 2025/2026. Berardi, che ha iniziato la sua avventura con il Tre Penne nel luglio 2024 nel turno preliminare di UEFA Europa Conference League contro il Floriana, è reduce da un’annata chiusa al sesto posto nella regular season con l’eliminazione ai quarti di finale nei playoff contro il Cosmos e in Coppa Titano ha portato il club fino alle semifinali, dove è arrivata la sconfitta contro il Tre Fiori. Per la Società, il tecnico sammarinese è un punto fermo da cui ripartire per la prossima stagione sportiva per rilanciarsi nelle posizioni di vertice e nel suo staff tecnico sarà affiancato dal preparatore dei portieri, Nicola Genghini, Emiliano Angeli, in qualità di fisioterapista, e l’ingresso nello staff di Giovanni Bonini