CAMPIONATO SAMMARINESE Nicola Berardi confermato alla guida del Tre Penne

Nicola Berardi confermato alla guida del Tre Penne.

Il Tre Penne annuncia la conferma del tecnico Nicola Berardi anche per la stagione 2025/2026. Berardi, che ha iniziato la sua avventura con il Tre Penne nel luglio 2024 nel turno preliminare di UEFA Europa Conference League contro il Floriana, è reduce da un’annata chiusa al sesto posto nella regular season con l’eliminazione ai quarti di finale nei playoff contro il Cosmos e in Coppa Titano ha portato il club fino alle semifinali, dove è arrivata la sconfitta contro il Tre Fiori. Per la Società, il tecnico sammarinese è un punto fermo da cui ripartire per la prossima stagione sportiva per rilanciarsi nelle posizioni di vertice e nel suo staff tecnico sarà affiancato dal preparatore dei portieri, Nicola Genghini, Emiliano Angeli, in qualità di fisioterapista, e l’ingresso nello staff di Giovanni Bonini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: