CONFERENCE LEAGUE Nicola Berardi: "Il Tre Penne ci crede, in campo per provare a vincere" Il tecnico sammarinese conosce le difficoltà della sfida contro il Floriana, ma sogna l'impresa di ribaltare il 3-1 dell'andata.

Il Tre Penne ci crede. La squadra di Città sa che non sarà facile, ma ci crede. L'indicazione del tecnico Nicola Berardi è chiara, contro il Floriana servirà una super prestazione. Il sogno di mezza estate del Tre Penne non è poi così irrealizzabile. Servirà una prestazione perfetta per poter ribaltare la squadra maltese. I biancoazzurri vogliono dare tutto e uscire dal campo senza rimpianti.

Nel video l'intervista con Nicola Berardi - allenatore Tre Penne

