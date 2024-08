CAMPIONATO SAMMARINESE Nicola Berardi, la sua priorità è il gruppo Il nuovo Tre Penne riparte con la guida di Nicola Berardi

Nicola Berardi 55 anni risulta essere uno degli allenatori più vincenti attualmente in attività nel campionato sammarinese. Tecnico capace di aggiornarsi, innamorato del calcio, e guai a chi gli tocca i suoi giocatori, per lui oro colato. Vive il calcio visceralmente e lo trasmette soprattutto nello spogliatoi dove, talvolta, rischia anche di non riuscire a mantenere quel sottile equilibrio tra la professione e l'amicizia.

Empatico come pochi, da tutto per i suoi giocatori che lo ripagano dando tutto per lui. Carismatico, non si nasconde mai al microfono, dicendo sempre quello che pensa con competenza ma senza filtri. Ha preso in mano il Tre Penne e sa di avere una grandissima responsabilità andando a sostituire il mostro sacro biancoazzurro Stefano Ceci.

Alla guida dell'unico club capace di vincere una partita in Champions League, Berardi non si nasconde e sa di dover attaccare lo scettro della Virtus. Al Tre Penne ritrova il DG Gabriele Muratori, i due oltre ad essere uniti da un forte legame di amicizia, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere alla Folgore. E' stato scelto da una società tra le più titolate sul Titano, con all'interno uomini capaci di far rispettare i ruoli, anche per questo il tecnico ha scelto di prendersi questa grande responsabilità. Al Tre Penne per Berardi, la possibilità concreta di fare un ulteriore passo in avanti come uomo e come professionista.

