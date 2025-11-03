Nicola Berardi si dimette: il Tre Penne affida la panchina a Giovanni Bonini

Cambio in panchina per il Tre Penne. La società, in una nota, ha comunicato le dimissioni dell’allenatore Nicola Berardi, che lascia l’incarico dopo un anno e mezzo alla guida della formazione biancazzurra. Il tecnico saluta dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nell’ultima giornata di campionato contro la Juvenes/Dogana.

Al momento dell’addio, il Tre Penne occupa la quinta posizione in classifica con 15 punti e ha già conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Titano. In attesa di individuare il nuovo allenatore, la società ha deciso di affidare temporaneamente la squadra al collaboratore tecnico Giovanni Bonini, che dirigerà il prossimo allenamento lunedì sera.

Nel comunicato, la dirigenza del Tre Penne ha espresso “dispiacere per le dimissioni” e ha voluto ringraziare Berardi per l’impegno e la professionalità dimostrati, sottolineando come il club “lasci con piacere le porte aperte per un possibile futuro ruolo dirigenziale” all’interno della società.







