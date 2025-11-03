DIMISSIONI Nicola Berardi uno dei pochi rimasti con un grande senso di responsabilità L'allenatore spiega i motivi delle dimissioni dal ruolo di allenatore del Tre Penne. Papabili: Cecchetti, Tarini e Fregnani

Un allenatore dovrebbe dimettersi per responsabilità quando percepisce di non poter più garantire un futuro alla squadra e il suo ruolo è diventato un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi. Le dimissioni, in questo caso, rappresentano un atto maturo di assunzione di responsabilità nei confronti del club e degli atleti, preservando l'integrità sportiva e la fiducia del gruppo. E' quello che ha fatto Nicola Berardi. Il 56enne di Montegiardino, che non dimentichiamo vanta nel suo palmares, un campionato e ben quattro Coppa Titano, ha deciso di dimettersi dalla carica di allenatore del Tre Penne con la squadra momentaneamente al quinto posto dopo 8 giornate con 15 punti a – 7 da Virtus e Tre Fiori e con i quarti di finale di Coppa Titano già in tasca. A prescindere dal fatto che stiamo parlando di calcio sammarinese, è quanto meno inusuale che una società, in questo caso il Tre Penne, lasci la porta aperta per un eventuale ruolo dirigenziale nel club, ad un allenatore dimissionario.

Questo significa che non sono mai state in discussione le qualità morali di Berardi che più volte nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere, oltre ad un buon tecnico per queste categorie, anche un uomo vero. Un difetto che gli si può riconoscere è quello di essere sempre stato troppo amico dei giocatori, virtù che un allenatore contemporaneo non può più permettersi. Altro aspetto da considerare è un po' più generale. Le società del campionato sammarinese spesso comprano giocatori più per impreziosire l'album delle figurine, a scapito della funzionalità. Il Tre Penne ha un grande DS per la categoria come Bollini, e adesso dopo le dimissioni del parafulmine Berardi, sarà l'ottimo Gian Luca a dover dimostrare, attraverso la scelta del nuovo allenatore, (si parla di Cecchetti, Tarini, Fregnani ma potrebbero esserci anche altri nomi) se il Tre Penne, così sbandierato in chiave scudetto ad inizio stagione, ha la rosa funzionale al progetto o se il problema del -7 in classifica dopo sole 8 giornate era solo Berardi.

