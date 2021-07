Nicola Gori torna alla Virtus

Continua a rinnovare la rosa la Virtus che, dopo gli acquisti di Sorrentino e Tadzybayev, ha annunciato sui suoi profili social il ritorno di Nicola Gori dopo un anno passato alla Savignanese. “L'obiettivo è sempre quello di puntare alla vittoria e migliorarsi sia individualmente sia come squadra.” queste le prime parole del giovane difensore italiano ai microfoni della società neroverde. Conclude Gori : “Sono consapevole che ci sono tante squadre forti, per questo dovremmo lavorare ancora di più per portarci a casa le nostre soddisfazioni.”