NATIONS LEAGUE Nicola Nanni: "C'è tanto in questo gol segnato per San Marino" L'attaccante della Torres firma la rete del pari contro Gibilterra che tiene i Titani in corsa per la promozione in Lega C.

Il primo, alla Polonia, è indimenticabile, ma quello di questa sera vale un risultato.

"Sì, dell'altro c'è dell'emozione, però in questo c'è molto di più perché comunque ci tiene in ballo per la qualificazione. - ha detto l'attaccante di San Marino Nicola Nanni - Era il novantesimo, era un rigore, eravamo sotto, quindi c'è tanto dentro. Ogni gol è bello, però questo era molto importante per noi"

Sali così a quota due gol con la maglia della nazionale, raggiunge tra l'altro Manuel Marani nella classifica di tutti i tempi, ma intanto ti volevo chiedere se entrava quello di tacco.

"Ci metteva in una condizione diversa anche per il secondo tempo. Gli episodi ci hanno girato un po' a sfavore. Oggi si può parlare anche di sfortuna, perché secondo me abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi da quando sono qua. È un peccato, siamo andati sotto, però abbiamo dimostrato tanto carattere riprendendola, ma al di là di quello continuiamo a fare quello che dovevamo fare, che avevamo preparato, che solitamente quando si va sotto è sempre un po' più difficile, invece siamo stati bravi"

Sul piano atletico poi è una grande condizione, perché se al novantesimo: punizione per San Marino provate ad andare a saltare tutti di testa, vuol dire che c'era la voglia di fare".

"Sì, siamo cresciuti tanto sotto quell'aspetto lì, perché arrivare al novantesimo e voler vincere, andare a prendere alti tutta la partita, vuol dire tanto, ma c'è anche una convinzione diversa da parte di tutti, perché ci vuole anche la consapevolezza che si può andare a prendere gli alti, che si può fare la partita là, è uno step che magari può passare sotto traccia, ma vuol dire tanto per una nazionale del genere"

