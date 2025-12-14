Nicola Sartini illude la Juvenes Dogana, Garcia Rufer pareggia nel recupero

Un punto a testa per Folgore e Juvenes Dogana al termine di una partita che ha visto dividersi i due tempi. Meglio la squadra di Boldrini nella prima frazione, più determinata a cercare il pari quella di Lasagni nella ripresa. Da una parte e dall'altra pesano anche le assenze, ne viene fuori una partita tutto sommato equilibrata. La Juvenes Dogana va vicino alla rete al 20' con Comuniello che calcia un rigore in movimento, la chiusura di Toure vale un gol. Gol che arriva al 35' quando la squadra di Serravalle e Dogana riesce a ribaltare l'azione con una pregevole azione di Kevin Lisi che porta il pallone fino al limite dell'area di Falciano, qui il tocco/rimpallo che libera Nicola Sartini vale metà del vantaggio della squadra di Boldrini. La Folgore potrebbe pareggiarla appena tre minuti dopo. Sulla punizione scodellata al centro l'assist per Garcia Rufer è perfetto, ma quasi e per la serie al posto giusto al momento giusto, per la Juvenes Dogana c'è Bakalyar a salvare tutto. All'intervallo è 1-0 per la squadra di Boldrini.

Nella ripresa subito Juvenes Dogana con la discesa di Lisi, ma all'appuntamento con il gol del raddoppio non arriva nessuno. Al 19' occasione Folgore con Daidola, che liberato dal tocco del compagno si trova davanti a Davide Colonna. Il tentativo di pallonetto non va a buon fine, con il portiere che para. A metà secondo tempo proteste della squadra di Falciano quando Raschi va a terra sul contatto con un avversario, per il direttore di gara si può andare avanti. Proteste che continuano un minuto più tardi quando è Garcia Rufer a finire giù, anche in questo caso Matteo Grossi lascia proseguire. Al 36' lo stesso attaccante della Folgore fa tutto molto bene sulla destra, rientra per calciare, ma viene chiuso al momento giusto. La squadra di Falciano trova il pari al terzo minuto di recupero, sul pallone calciato in area, Colonna sbaglia il tempo dell'uscita favorendo il colpo di testa di Garcia Rufer che firma il pari. Negli ultimi secondi di partita, i giallorossoneri provano il colpaccio con Ura, il tiro è alto. Allo Stadio Federico Crescentini finisce 1-1.







