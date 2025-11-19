Nicolas Giacopetti: "Il gol è un'emozione unica". Samuel Pancotti: "Felice del ritorno in Nazionale"

Nel dopo gara soddisfatto per il primo gol in Nazionale Nicolas Giacopetti:

"Doveva giocare Nanni mi dispiace che stia male, sono felice che ho giocato e del gol".

Cosa hai provato quando hai visto entrare quel pallone?

"Sinceramente non ci credevo ma ero contento, volevo farne un altro ma sono contento così, un po' meno per il risultato".

Tu sei un attaccante e il gol li fai anche con il club, che peso ha quello con la nazionale?

"E' un'emozione unica e spero che non sia l'ultimo".





Ha ritrovato la nazionale l'attaccante Samuel Pancotti:

"Molto emozionante tornare a giocare con la maglia della nazionale, molto contento di essere tornato qua con il gruppo".

Poi anche una buona partita su un campo difficile?

"Sì, peccato per il campo, molto difficile, sicuramente una buona partita, peccato per il risultato e gli autogol che ci hanno portato a questo risultato".







