Nicolas Giacopetti in serie D.

L’attaccante sammarinese vestirà la maglia del Calvi Noale.
Nicolas Giacopetti è un calciatore del Calvi Noale. L’attaccante della nazionale di San Marino, classe 2006, vestirà la maglia della società veneta nel prossimo campionato di serie D.
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