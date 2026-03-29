NAZIONALE Nicolas Giacopetti: "Sono molto contento per il gol", Lorenzo Capicchioni: "Un test importante"

Nel dopo partita la soddisfazione di Nicolas Giacopetti per il secondo gol consecutivo:



Secondo gol con la maglia della Nazionale, una gran bella soddisfazione?

"Sì, secondo gol, sono molto contento. Potevamo fare meglio, ma sono contento così".

Due uscite con la maglia della Nazionale. L'ultima dell'anno scorso, la prima di quest'anno, si è andata due volte in rete.

"Sì, speriamo anche la prossima. So che è difficile, ma ci credo".

Adesso che dici così, posso dire che è anche la tua settimana, visto che hai fatto gol prima alla SPAL qualche giorno fa e adesso hai fatto gol anche alle FarOer.

"Sì, ho aiutato il club per un punto e qua potevamo portare a casa un pareggio, una vittoria, ma è andata così".

In un ruolo anche proprio non da punta centrale?

"Sì, il mister mi ha detto che dovevo stare un po' più largo e quindi ho giocato un po' più là".

C'è un po' però il rammarico, perché poi i due gol presi si potevano forse evitare?

"Sì, un gol all'ultima azione del primo tempo è evitabile, credo anche in fuorigioco. Il secondo ero fuori non l'ho visto bene"

Senti Nicolas, adesso con Andorra cosa dobbiamo aspettarci?

"La stessa partita di oggi, voglia e carattere e basta".

L'azione del gol parte da uno spunto di Lorenzo Capicchioni:

"Sì, ho fatto un 1-2 con Alessandro Tosi, poi ho alzato la testa, ho visto Nicola Nanni che ha tagliato sul primo palo, tutti gli sono andati dietro, quindi ho cercato di appoggiarla dietro. Poi non ho visto l'ha toccata un difensore, non lo so, è stato bravo anche Giacopetti a metterla dentro".

Dicevamo anche con Nicolas, peccato per quel gol in chiusura di tempo che molto probabilmente ha vizzato una posizione irregolare.

"Sì, non c'è il VAR in queste partite, quindi l'abbiamo preso e non possiamo mai staccare la spina. È un episodio negli ultimi 30 secondi e non possiamo prendere gol".

Un test importante però?

"Sì, molto importante, per noi non esistono amichevoli, perché noi dobbiamo giocarcela con tutte e adesso ce la giocheremo anche martedì".

Senti, probabilmente una di quelle partite dove hai toccato più palloni in assoluto con la maglia della nazionale, perché spesso ti abbassavi anche tanto per venire a prendere il pallone.

"Sì, impostando tra i due centrali o comunque abbassandomi, loro non portavano tanta pressione, quindi potevano giocare molto tranquillamente e ci ero riusciti bene al primo tempo".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: