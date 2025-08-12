CALCIOMERCATO Nicolò Chiaruzzi alla Civitanovese La società milita in Eccellenza Marche

Nicolò Chiaruzzi alla Civitanovese.

Il centrocampista ex Fiorentino dell'under 21 Nicolò Chiaruzzi classe 2005 è un nuovo giocatore della Civitanovese società che milita in Eccellenza Marche. Il comunicato:

"La Civitanovese Calcio è felice di accogliere in rossoblù Nicolò Chiaruzzi, centrocampista classe 2005 e nazionale giovanile di San Marino. Giocatore dal fisico imponente, con centimetri, corsa e un innato senso del gol, Nicolò è pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra, portando solidità, dinamismo e personalità al centrocampo rossoblù. Reduce da esperienze internazionali con la maglia della Nazionale Under 21 di San Marino, Chiaruzzi arriva a Civitanova con la voglia di crescere e dimostrare tutto il suo valore. Benvenuto Nicolò, insieme per raggiungere grandi obiettivi!".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: