UNDER 21 Nicolò Sancisi: "Daremo il massimo per fare una bella prestazione" Alla vigilia della sfida contro l'Irlanda ha parlato il centrocampista della San Marino Academy.

Sono 21 i giocatori convocati dal ct Matteo Cecchetti per la sfida di questa sera tra le nazionali under 21 di San Marino e Irlanda. Il percorso di ringiovanimento della Nazionale maggiore ha portato a tante novità anche in under 21. Blocco San Marino Academy per il ct con ben 13 calciatori. Ci sono anche i gemelli Giacomo e Tommaso Benvenuti del Victor San Marino, Giacomo Matteoni del Pietracuta e Samuele Zannoni del Torconca-Cattolica. Dalle squadre del campionato sammarinese Andrea Dolcini e Nicolò Chiaruzzi del Fiorentino, Luca Terenzi del Faetano e Filippo Pasolini della Juvenes/Dogana. Diversi i debuttanti con ben sette giocatori alla prima chiamata in nazionale under 21. Si gioca alle 18 al San Marino Stadium.

