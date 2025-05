PLAY OFF Nigretti: "Peccato aver subito gol", Badalassi: "Abbiamo dato tutto, al ritorno faremo lo stesso"

Nel dopo partita le considerazioni dei due marcatori, Nigretti per il Tre Penne e Badalassi per il Cosmos:

"Sì, è stato un gol importante, - ha detto Giacomo Nigretti - avevamo preparato la partita bene. Peccato aver subito un gol nel secondo tempo. Adesso abbiamo comunque altri 90 minuti da giocare nel modo giusto e cercare di portare a casa il risultato per continuare questo percorso". Siete comunque due squadre che si equivalgono. "Sì, siamo due squadre attrezzate, organizzate bene, con dei giocatori importanti, quindi sono anche delle belle partite da vedere e da giocare".

"È stata una partita molto tirata, - ha detto Imre Badalassi - loro sono andati in vantaggio e noi dovevamo assolutamente pareggiare la partita. Dopo nel finale abbiamo avuto anche l'occasione di passare avanti. Non è andata così, però siamo carichi per far bene martedì". Sarà una partita da non prendere sottogamba, perché a volte due risultati su tre si può rischiare? "Assolutamente, anche come ci ha detto il mister, noi non guardiamo neanche quello. Entriamo in campo come se fosse secca e quindi come abbiamo giocato anche oggi. Abbiamo dato tutto in campo e adesso martedì faremo lo stesso".

