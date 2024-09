Non c'è un padrone, nessuno a punteggio pieno. La sorpresa è il Fiorentino

Stando ai numeri e ai risultati siamo ancora in fase di rodaggio. Dopo tre turni è anche abbastanza normale che sia così, considerando che per alcune squadre in particolare, Virtus e La Fiorita la stagione scorsa si è conclusa solo ad inizio agosto. Nessuno a punteggio pieno, quattro squadre al comando sono: La Fiorita, Murata, Fiorentino e Virtus. La sorpresa è indubbiamente il Fiorentino nonostante il caos legato al suo allenatore. Due vittorie ed un pareggio per la squadra di Acori. L'ex Rimini, sarà assente anche mercoledi in Coppa Titano, ma il DS Zaboul ha assicurato che ci sarà per la sfida ai campioni in carica della Virtus in programma sabato 28 settembre alle 15 a Montecchio. Siamo solo alla terza, il campionato deve esprimere ancora tutti i suoi valori. Ma se il Fiorentino, in questo inizio di stagione, è la sorpresa in positivo, quella in negativo è senza dubbio, il Tre Penne. Lo 0-0 con il Pennarossa è il risultato più sorprendente di questa terza giornata. Complimenti doverosi alla squadra del castello di Chiesanuova che ha mosso la classifica contro una seria candidata allo scudetto e ha lasciato l'ultimo posto a Cailungo e San Marino Academy ferme a zero punti. Domani e mercoledi torna la Coppa Titano con gli ottavi di finale e nel weekend la quarta con due partite molto interessanti come Fiorentino – Virtus di cui abbiamo già parlato, e Tre Fiori – La Fiorita