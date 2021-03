CAMPIONATO Nona sinfonia per La Fiorita, ok Pennarossa e Cailungo Negli anticipi del sabato continua la marcia inarrestabile de La Fiorita che soffre contro il San Giovanni ma ottiene la nona vittoria consecutiva. Pari nel derby di Fiorentino, successi importanti in ottica play-off per Pennarossa e Cailungo.

L'incornata di Brighi da corner sembra far presagire un altro pomeriggio di ordinaria amministrazione per La Fiorita e, invece, dall'altra parte c'è un San Giovanni combattivo e che dimostra - una volta di più - che non si trova così in alto in classifica per caso. Autorete di Miori ad un quarto d'ora dal 90' e crolla l'imbattibilità di Montegiardino dopo oltre 500 minuti ma non quel ruolino di marcia praticamente perfetto: dieci minuti dopo Amati non sbaglia dagli 11 metri e regala la nona vittoria consecutiva ai gialloblu, sempre più capolista della regular season e sempre più vicini ai play-off diretti. Di rigore, invece, si sblocca anche il derby tra Fiorentino e Tre Fiori con i rossoblu avanti grazie a Pacchioni. Gli uomini di Cecchetti sprecano occasioni su occasioni ma riescono a rimontarla nella ripresa prima con Joel Apezteguia poi con l'altro penalty realizzato dallo sloveno Patrick Bordon, nuovo acquisto del mercato di gennaio. Sembra finita ma il Fiorentino tira fuori grinta e carattere trovando il definitivo 2-2 con il solito Pacchioni, salito a quota 7 in classifica marcatori.

Punto importante in ottica play-off così come i successi di Pennarossa e Cailungo. I biancorossi di Chiesanuova vanno sotto nel primo tempo contro la Juvenes/Dogana con il preciso diagonale di Baldini ma si rialzano nel secondo. Evaristi pareggia i conti mentre il colpo da 3 punti lo piazza Moussa Souare, uomo della provvidenza dopo la rete allo scadere dell'ultima giornata con il Domagnano. Sfrutta a pieno l'ultima spiaggia, invece, il Cailungo: tris al Cosmos aperto dalla doppietta di Mattia Urbinati, arrivato a 6 centri stagionali. Calcio di rigore e colpo di testa, nei secondi 45 minuti Luca Cecchetti mette il sigillo definitivo. I rossoverdi si rilanciano, i ragazzi di mister Protti sprofondano all'ultimo posto.

