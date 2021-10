CAMPIONATO SAMMARINESE Nove gol nei posticipi del campionato sammarinese Vincono Folgore, Pennarossa e Domagnano. Quattro squadre al comando a punteggio pieno.

Oltre alle solite note, Tre Penne e Fiorita, percorso netto anche per Pennarossa e Domagnano. La terza vittoria consecutiva della squadra di Andy Selva arriva contro un coriaceo Cailungo. Sul finire del primo tempo, splendida girata di Mattia Stefanelli per il vantaggio del Pennarossa. Al quinto della ripresa, il pareggio del Cailungo con Benedetti che approfitta di un errore in disimpegno di Raffelli. La squadra di Protti potrebbe addirittura passare in vantaggio ma Urbinati si fa respingere un rigore da Semprini e poi sulla respinta mette malamente sul fondo. Ad un minuto dal termine, magia di Francesco Halilaj che regala vittoria e tre punti alla squadra di Chiesanuova. Vince e convince anche il Domagnano. Al 19esimo, Olivieri anticipa tutti e firma il vantaggio giallorosso. Poco prima del riposo, Mattia Ceccaroli in posizione quantomeno dubbia, evita l'uscita di Bianchi e deposita in rete il pallone del raddoppio. Nella ripresa ancora Ceccaroli per il 3 a 0 del Domagnano e la doppietta personale. Risale la Folgore che fa suo il derby con la Juvenes/Dogana. La squadra di Omar Lepri trova il vantaggio con il destro sottomisura di Sottile. Il pareggio della Juvenes con il diagonale vincente di Baldini. La firma sulla prima vittoria in campionato della Folgore, la mette ancora una volta Eric Fedeli. Controllo e diagonale per il definitivo 2 a 1.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: