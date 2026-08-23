Novità per RTV: in diretta tutte le partite della Nazionale, in casa e in trasferta sul 550

E' partito il countdown per la Nazionale di San Marino, pronta a tornare in campo per la Nations League e i primi impegni ufficiali. Con i Titani ci sarà ancora una volta San Marino RTV, con una bella novità per tutti gli appassionati del calcio biancazzurro. Grazie alla collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, per il prossimo biennio tutti i match della Nazionale verranno trasmessi in diretta sul digitale terrestre, canale 550. Non più ristretto solo a San Marino, quindi, ma con la possibilità di seguire i ragazzi del CT Roberto Cevoli in tutta Italia. Inoltre, rispetto al passato non saranno “live” solo i match in trasferta ma anche quelli in casa, con tutte le emozioni dal San Marino Stadium.

Si inizia a settembre con la nuova edizione di Nations League che vedrà per la prima volta la Nazionale impegnata in Lega C dopo la storica promozione del 2024. Il 26 settembre alle ore 18 Nanni e compagni debutteranno tra le mura amiche contro la Finlandia mentre 3 giorni più tardi – il 29 alle 20.45 – sarà la volta di San Marino-Albania, sempre in casa. Accordo della durata di due anni, come detto: comprese, oltre alla Nations League 2026/2027, anche le qualificazioni ad EURO 2028 e le amichevoli internazionali. Il calcio sammarinese cresce a vista d'occhio, e San Marino RTV con esso.







