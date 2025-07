"Nulla è ancora perduto, andiamo a Mostar per vincere"

Le interviste a Ivan Buonocunto (centrocampista), Alex Passaniti (portiere) e Riccardo Zulli (attaccante)

Non si arrendono i giocatori della Virtus, intenzionati a giocarsela anche al ritorno:

Ivan Buonocunto (centrocampista): "Con queste squadre non ti capitano molte occasioni, quindi sicuramente potevo fare meglio. Peccato però la squadra ha dimostrato carattere, voglia, non si è nascosta e abbiamo dato tutto, che è la cosa più importante". C'è qualcosa secondo te da cambiare in vista del ritorno? "Dobbiamo essere ordinati come lo siamo stati per tutti i 90 minuti, perché credo che dal punto di vista tattico siamo stati molto ordinati. Chiaro avere un po' più di coraggio sicuramente e dopo dare il massimo come abbiamo fatto stasera".

Alex Passaniti (portiere): "Il rigore all'ultimo minuto del primo tempo, che poteva anche non esserci, però lasciamo come è andata. Mi rode un po' aver preso due gol da due palle inattive, credo che comunque ce la siamo giocata, il livello penso sia simile, non hanno dimostrato nulla più di noi. A livello di gioco sicuramente hanno fatto muovere la palla di più, però abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare tranquillamente". L'hai detto tu, è stato un giro palla pressoché continuo, rispetto al quale però non avete perso le distanze: "Sì, comunque in fase difensiva ci siamo comportati bene, sia io che tutti i difensori abbiamo retto bene il continuo movimento loro. Hanno avuto sicuramente più occasioni di noi, però penso e credo che due gol da due palle ferme....era una partita che ci poteva stare anche allo 0-0".

Riccardo Zulli (attaccante): "Si sapeva che era una partita tosta sotto il punto di vista fisico, ho cercato di dare una mano soprattutto in fase difensiva, anche se non è il mio forte. Però spero di aver dato una mano e comunque ci siamo comportati tutti bene, sia in fase difensiva che anche in fase offensiva. Abbiamo avuto quella palla gol che se avessimo fatto gol era un'altra partita, però le situazioni ci sono da una parte dall'altra, le partite si risolvono così. Adesso ci tocca un'altra partita in fase di ritorno che possiamo ribaltare tranquillamente". Al di là delle prevedibili difficoltà, è venuta la partita che vi aspettavate o qualcosa vi ha sorpreso? "Noi ci aspettavamo una partita tosta, però comunque pensavamo un livello superiore loro, quindi noi ci siamo comportati come dovevamo. Stiamo bene tutti, quindi il ritorno è tutto da giocare".