Numeri da record per il Murata Futsal: è mancata soltanto la ciliegina sulla torta

Ci sono i numeri - da record - a raccontare la settimana europea del Murata Futsal che torna dalla Macedonia del Nord con 6 punti, frutto di due successi in 3 partite, e il secondo posto nel girone preliminare di Champions League. Risultati mai ottenuti da un club sammarinese a queste latitudini, a cui si aggiungono le 9 reti totali e il 6-2 nell’ultima giornata contro l’Encamp, la miglior vittoria mai ottenuta. Si prende la copertina, ovviamente, Antonio Jamicic: il laterale croato, voluto fortemente per fare quel salto di qualità, é stato grande protagonista. Tripletta all’esordio con lo Yerevan e timbro in chiusura con l’Encamp. Nel mezzo tante giocate da fuoriclasse, che hanno permesso al Murata di vincere, sognare, sperare.

Ma non c’è solo Jamicic, c’e anche un gruppo di ragazzi “made in San Marino” che hanno ormai raggiunto una consapevolezza nei propri mezzi totale in Europa. La Nazionale ha dato l’impulso qualche anno fa e lo sta trasferendo in maniera positiva ai club, in una disciplina nella quale il Titano può veramente fare la differenza negli anni a venire. A guidare la flotta sammarinese il capitano Danilo Busignani ma anche il portiere Mattia Protti, poi Ercolani, Moretti, Mattioli, Belloni, De Angelis e tutti gli altri. Senza dimenticare lo staff, sempre presente e pronto ad aiutare i ragazzi in ogni piccola e grande sfaccettatura. Il Murata Futsal é un gruppo che ha regalato emozioni e ha sfiorato una clamorosa qualificazione al Main Round, cedendo solo di misura ai padroni di casa del Forca. Andarsene dalla Macedonia del Nord con l’orgoglio di aver fatto qualcosa di grande ma soprattutto con quel pizzico di rammarico per non aver messo la ciliegina sulla torta é il motivo che dovrà spingere il Murata - o qualsiasi altra squadra sammarinese che parteciperà alla prossima Champions League - a riprovarci il prossimo anno. Perché, nel calcio a 5, San Marino é diventata grande.







