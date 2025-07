Nuova avventura americana per il centrocampista Mattia Cola

Nuova avventura per il sammarinese Mattia Cola. Il calciatore biancoazzurro, che sta vivendo l'esperienza del calcio universitario americano e che nel 2003 è stato eletto Rookie dell'anno, si traferisce dal Central Christian College of Kansas alla Louisiana State University at Alexandria.

Un salto di qualità per Mattia Cola che permette al centrocampista di rientrare nel programma calcio dell'università del sistema Louisiana State University, tra le migliori della NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) l'associazione che si occupa anche di organizzare il campionato di calcio.