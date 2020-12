Nuova "Europa Conference League": San Marino avrà due squadre

Europa Conference League

184 squadre coinvolte – di cui almeno una da ognuna delle 55 federazioni - 3 round preliminari, uno di play-off e la fase a gironi, tutto in 2 fasce orarie (giovedi alle 18.45 e 21.00). Sono questi i numeri della terza competizione europea per club voluta dalla UEFA. Dopo la Champions League e l'Europa League nasce l'Europa Conference League, che prenderà il via già dalla stagione 2021/2022. “Questa nuova competizione rende la UEFA più inclusiva che mai” - spiega il presidente Aleksander Ceferin - “Ci saranno più partite per più squadre, con più federazioni rappresentate nei gironi”.





Ovviamente, ci sarà anche San Marino con due squadre che partiranno dal primo turno di qualificazione, in programma l'8 e il 15 luglio 2021. In Europa Conference League andranno la finalista del campionato sammarinese – attualmente sospeso per l'emergenza Covid – e la vincente della Coppa Titano. Confermata, invece, la presenza in Champions League della formazione campione di San Marino.





Il nuovo torneo si svolgerà almeno nel ciclo 2021-2024 e - per quanto riguarda la prima edizione - avrà il suo culmine nella finalissima del 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana, in Albania. Chi vince la Conference League si garantisce l'accesso alla successiva Europa League.