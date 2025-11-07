CAMPIONATO SAMMARINESE Nuova guida tecnica per il Cailungo: panchina a Francesco Benedetti e Riccardo Mezzadri

Il Cailungo ha ufficialmente affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra alla coppia formata da Francesco Benedetti e Riccardo Mezzadri. I due tecnici hanno già incontrato i giocatori e diretto il primo allenamento, iniziando subito il loro percorso insieme. L’esordio ufficiale del nuovo duo tecnico avverrà sabato 8 novembre, quando la squadra affronterà il Tre Fiori in un'importante sfida di campionato. Il match si giocherà alle ore 15:00 ad Acquaviva.

La società "esprime il proprio auspicio affinché questo nuovo duo tecnico possa trasmettere entusiasmo e rinnovata fiducia a tutto il gruppo rossoverde".

Riccardo Mezzadri, milanese di nascita, ha una lunga carriera alle spalle nel calcio sammarinese, dove ha ricoperto ruoli difensivi di rilievo. La scorsa stagione ha giocato nel Cailungo come difensore centrale, guadagnandosi il rispetto di tutti per la sua leadership in campo. Con una Supercoppa Sammarinese vinta con La Fiorita nel 2018/19 e esperienze con club come Libertas, Tre Penne, Juvenes-Dogana, Pennarossa e Colonnella, Mezzadri ora affronta questa nuova sfida nel ruolo di allenatore.

Francesco Benedetti, originario della provincia di Rimini, ha giocato come centrocampista con Virtus e Juvenes-Dogana. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore nella stagione 2021/22, Benedetti ha intrapreso la strada da allenatore.

