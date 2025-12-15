Nuovi spogliatoi a Fiorentino, tornano agibili quelli di Montegiardino

I campi da calcio di Montegiardino e Fiorentino tornano alla normalità, dopo i lavori sugli spogliatoi dei due stadi. Nel primo, il terremoto del novembre 2022 aveva causato un grave dissesto alla base di un pilastro, con rischio di crollo dello stesso e della copertura sottostante. Gli spogliatoi furono dichiarati inagibili e la Federcalcio installò dei container per continuare a usarlo.

Nel frattempo partirono le perizie e si studiò un intervento per renderli di nuovo utilizzabili, poi realizzato con fondi interni dell'Azienda di Stato, facendo infiltrazioni nelle pareti e sistemazioni. Anche se l'operazione è risolutiva, "la zona andrà continuamente monitorata, per verificare che le crepe non aumentino”, spiega Luigi Zafferani, segretario generale della Fsgc.

A Fiorentino si è trattato di un rifacimento totale degli spogliatoi, ormai datati, abbattuti e riedificati più a ridosso del campo da futsal, rendendo anche più efficiente l'impianto dal punto di vista energetico, con l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto. Ora ci sono quattro spogliatoi per le squadre e due per gli arbitri: “In una struttura usata da calcio e futsal, era importante allargarsi”, prosegue Zafferani, che poi spiega come il fotovoltaico “non coprirà l'intero fabbisogno, essendoci le torri-faro, ma darà grande giovamento”.

Per ora, la Federcalcio valuta di mantenere attivi anche gli spogliatoi-container installati dall'altro lato dello stadio, visto che sono abbastanza usati. L'operazione è costata 850mila euro, con la Fifa che ha finanziato per circa il 90% il rifacimento degli spogliatoi, mentre i fondi Uefa per la sostenibilità hanno coperto le spese per il fotovoltaico.

Chiusi questi progetti, la Fsgc guarda già al futuro. La prossima struttura da rinnovare è lo stadio Guido Della Valle di Faetano: “Anche qui saranno demoliti e rifatti gli spogliatoi – spiega Zafferani –, con fondi Uefa, probabilmente tra aprile e ottobre”. E proprio in primavera dovrebbe vedere la luce Serravalle B, che avrà un uso quotidiano. Il palazzetto consentirà alle squadre di futsal di allenarsi e giocare di sera, ma nel pomeriggio sarà usato dai settori giovanili, aiutando soprattutto in inverno, mentre il campo da calcio sarà attribuito a due club, uno che oggi si allena all'Ezio Conti di Dogana, l'altro che lo fa a Domagnano, alleggerendo entrambi gli stadi.

A proposito di Domagnano, la Federcalcio è al lavoro per capire se sia possibile, fisicamente ed economicamente, costruire anche lì una tribuna, ma il terreno franoso rende tutto più complesso. Infine, si approfondirà la situazione della tribuna di Fiorentino, dove ci sono delle infiltrazioni, per verificare il danno e capire cosa si possa fare.







