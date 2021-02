90 ANNI DI FSGC Nuovo logo per la Federcalcio di San Marino

In occasione dei 90 anni dalla fondazione della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio è stato identificato un nuovo logo sia per l'attività federale che per le Nazionali. I loghi sono stati realizzati, così come quelli di Campionato Sammarinese e Coppa Titano, dall'azienda genovese VIVO ADV nell'ambito di un percorso tracciato assieme a UEFA Grow.

I nuovi brand, scelti dalla volontà di garantire un'immediata riconoscibilità dell'attività calcistica del Titano, richiamano la storia e le tradizioni della Repubblica di San Marino.



