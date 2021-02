CALCIO SAMMARINESE “Nuovo San Marino Calcio”, c'è il sì anche del Comitato Olimpico sammarinese Il Presidente conferma che la nuova società biancoazzurra, con i requisiti esposti dai promotori, potrà utilizzare le strutture in territorio

Incontro proficuo tra i promotori del “Nuovo San Marino calcio” Bollini, Bugli, Della Balda e il Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi. Il numero 1 del Cons ribadisce l'importanza della nascita di una società che possa essere lo sbocco ideale per i giovani calciatori sammarinesi. Il Presidente conferma che la nuova società biancoazzurra, con i requisiti esposti dai promotori, potrà utilizzare le strutture in territorio: il San Marino Stadium per le partite casalinghe, un campo di allenamento dedicato. Sulla sede il Presidente - dice - dobbiamo ancora approfondire.

