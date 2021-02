CALCIO "Nuovo San Marino Calcio", c'è il si del Presidente della FSGC Marco Tura Ospite della trasmissione di approfondimento domenicale il Presidente della FSGC Marco Tura ha confermato il benestare al nuovo progetto San Marino calcio. Si alle infrastrutture, Stadio e Campo da allenamento. No al contributo finanziario

Una nuova società colori biancoazzurri con alle spalle più imprenditori a finanziare il progetto, primi dei quali, i tre Promotori Bollini, Bugli, Della Balda e dietro alle quinte, neanche in maniera troppo velata la Federcalcio sammarinese. Uno sbocco ideale per i giovani sammarinesi che avranno una squadra di riferimento e il “nuovo San Marino calcio” avrà a disposizione Stadio e Campo dove allenarsi in territorio. Rispetto ai precedenti un grosso passo avanti. Raramente il San Marino calcio di Germano De Biagi si è allenato in territorio, quasi mai quello di Luca Mancini a cui, negli ultimi due anni era stato negato anche il San Marino Stadium.

Le cose cambiano, e cambiano anche i rapporti. Bollini, Bugli, Della Balda sono tre sammarinesi con la passione per il calcio, ma oltre alle loro quote, presto dovranno anche svelare chi saranno gli imprenditori, che con loro, finanzieranno il progetto. Il piano finanziario non prevede un “patron” che copra l'intera posta ma più quote vendute a più imprenditori. La macchina ha acceso il motore e sembra riscuotere successo, i tre Promotori lavorano costantemente. Domani alle 17 incontro in Federcalcio per definire la strategia “Titolo Sportivo”. Manca un altro importante tassello.

Cosa pensano le 15 società del campionato interno di questo nuovo che avanza? Il “nuovo San Marino calcio” non sarà la 16^ società, non verrà affiliata alla FSGC ma lo sarà alla FIGC. Primo step il Titolo Sportivo, l'iscrizione alla Serie D, poi la composizione di Società con i ruoli definiti. Gianluca Bollini farà il grande salto da DS della Fiorita a quello del “nuovo San Marino calcio” in serie D. Uno tra Bugli e Della Balda assumerà il ruolo di Presidente l'altro di Direttore Generale.

Presto per definire lo staff tecnico, anche se le indiscrezioni portano tutte verso un allenatore sammarinese o che abbia avuto esperienza a San Marino: si parla di Samuele Olivi, del ritorno sul Titano di Pier Angelo Manzaroli, dell'esperto duo Baldini – Mularoni, o eventualmente anche del solo Luciano Mularoni. Non sono nemmeno esclusi nomi che stanno lavorando nel campionato interno, primo tra tutti quello di Stefano Ceci bandiera, tra l'altro, del San Marino anni 90.

