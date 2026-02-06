Nuovo scambio di arbitri tra San Marino e Gibilterra: nell'ambito del Referee Exchange Programme, una quaterna estera arriverà sul Titano per dirigere due incontri di campionato in questo weekend, mentre una sammarinese farà il percorso inverso.

Gli arbitri Israel Fosela Del Poyo e Jose Antonio Diaz dirigeranno Pennarossa-Tre Penne (sabato, ore 15:00) e Fiorentino-Folgore (domenica, ore 15:00) – svolgendo alternativamente il ruolo di quarto ufficiale. Mario Morales Jimenez ed Esteban Cabrera Noguera saranno loro assistenti in entrambe le sfide. Andrea Righi (per Lions Gibraltar-St. Joseph’s) e Mattia Andruccioli (Hound Dogs-Glacis United) arbitreranno a Gibilterra, con Laura Cordani e Alfonso Gallo a fare da assistenti.

Lo scambio coinvolgerà anche il calcio a 5, perché sullo stretto saranno di scena anche Daniele D'Adamo e Mattia Mazza, arbitrando Bavaria-Lynx ed Europa-Inter Gibraltar del locale campionato di futsal.







