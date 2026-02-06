TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:33 "Non abbiamo notizie ufficiali di Paesi contrari all'Accordo Ue, neanche dalla stessa Bulgaria" 19:21 Nuovo scambio di arbitri tra San Marino e Gibilterra 18:55 L'Anticipo Ravenna-Carpi apre il 25° turno 18:11 Donna: fuggita/scappata via: sola 16:55 Accordo di Associazione: conclusi gli incontri delle commissioni esteri di San Marino e Andorra 15:47 Tentata scalata a Banca di San Marino: nuovi arresti e sequestri 15:45 Commedia di Sant'Agata: comicità esaltata dal vernacolo sammarinese
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Nuovo scambio di arbitri tra San Marino e Gibilterra

Una quaterna del Titano arbitrerà oltremare nel weekend, una gibilterrana dirigerà due gare nella Repubblica. Coinvolto anche il futsal

6 feb 2026
L'arbitro Andrea Righi (©FSGC/Novelli)
L'arbitro Andrea Righi (©FSGC/Novelli)

Nuovo scambio di arbitri tra San Marino e Gibilterra: nell'ambito del Referee Exchange Programme, una quaterna estera arriverà sul Titano per dirigere due incontri di campionato in questo weekend, mentre una sammarinese farà il percorso inverso.

Gli arbitri Israel Fosela Del Poyo e Jose Antonio Diaz dirigeranno Pennarossa-Tre Penne (sabato, ore 15:00) e Fiorentino-Folgore (domenica, ore 15:00) – svolgendo alternativamente il ruolo di quarto ufficiale. Mario Morales Jimenez ed Esteban Cabrera Noguera saranno loro assistenti in entrambe le sfide. Andrea Righi (per Lions Gibraltar-St. Joseph’s) e Mattia Andruccioli (Hound Dogs-Glacis United) arbitreranno a Gibilterra, con Laura Cordani e Alfonso Gallo a fare da assistenti.

Lo scambio coinvolgerà anche il calcio a 5, perché sullo stretto saranno di scena anche Daniele D'Adamo e Mattia Mazza, arbitrando Bavaria-Lynx ed Europa-Inter Gibraltar del locale campionato di futsal.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.