Occhi puntati su Tre Fiori-Virtus, Tre Penne spettatore interessato

FSGC/Novelli

A 6 giornate dal termine del Campionato Sammarinese, la corsa allo Scudetto passa da Acquaviva. Domani, alle ore 15, Tre Fiori e Virtus si sfidano nello scontro diretto che potrebbe indirizzare in modo decisivo la lotta al titolo. Le due squadre sono appaiate in vetta alla classifica con 59 punti e il big match della 25ª giornata, trasmesso in diretta su San Marino RTV, mette in palio un pezzo importante di campionato. Si tratta del secondo confronto nel giro di pochi giorni tra le due corazzate, dopo lo 0-0 dell’andata della semifinale di Coppa Titano. Il terzo atto è già in programma mercoledì prossimo con il ritorno di coppa, ma prima c’è una sfida che pesa tantissimo. La Virtus, campione in carica, arriva all’appuntamento con una striscia positiva che dura dal 29 novembre, mentre il Tre Fiori ha reagito bene dopo la sconfitta di fine febbraio contro il Tre Penne. Sarà anche la sfida tra due dei migliori attaccanti del torneo: Prandelli, a quota 16 reti, contro Scappini fermo a 14, in un confronto che mette di fronte anche le due difese meno battute del campionato, entrambe con appena 11 gol subiti. Ultimo successo del Tre Fiori che risale a settembre 2022, la Virtus ha sconfitto i gialloblu nella Supercoppa giocata lo scorso dicembre.

Spettatore molto interessato il Tre Penne, che insegue a -3 la coppia di vetta. Turno favorevole – almeno sulla carta – per i biancazzurri, impegnati 24 ore più tardi nel quasi testacoda contro il Murata nel derby del Castello di Città. I bianconeri, ultimi in classifica con -2, cercheranno di tendere lo scherzetto ma l'occasione per i ragazzi di Bonini di accorciare sulla vetta è molto ghiotta. Il programma del sabato si completa con Faetano-Juvenes/Dogana e La Fiorita-Pennarossa mentre domenica – oltre a Murata-Tre Penne – si giocano altre quattro sfide. Interessante il match tra Folgore e San Giovanni, anche questo live su San Marino RTV dalle ore 15: Falciano è quarta e in serie positiva, i rossoneri di Tognacci devono difendere l'ultimo posto utile per gli spareggi play-off. Occhio anche a Cailungo-Fiorentino, San Marino Academy-Domagnano e Libertas-Cosmos.







