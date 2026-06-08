Odissea biancazzurra: Nazionale in Ungheria per la sfida all’Azerbaijan

Ore piccole, piccolissime per la Nazionale di San Marino, attesa dall’ultimo impegno estivo prima della meritata pausa. Dopo il ko con il Bangladesh, i Titani sono volati in direzione Ungheria pronti ad affrontare - in campo neutro - l’Azerbaijan, martedì sera alle ore 20 con diretta su San Marino RTV Sport. Ma l’arrivo in terra magiara è stato tutt’altro che agevole: prima oltre tre ore di ritardo per il volo verso Vienna, poi il viaggio in bus in piena notte verso Buk, sede del ritiro raggiunto solo alle 4 della mattina. L’amichevole invece si giocherà all’Haladas Stadium di Szombathely, cittadina (la più antica dell’Ungheria) al confine con l’Austria.

Rispetto al Bangladesh il CT Roberto Cevoli “perde” - guardando i convocati - Dante Rossi, Filippo Berardi e Alberto Riccardi. Quest’ultimo è stato sostituito dal giovanissimo Filippo Terni, classe 2009 e alla prima chiamata ufficiale con i grandi. Tra i 24, presenti tutti gli altri: da capitan Nanni a bomber Giacopetti - in rete anche venerdì scorso - passando per Colombo, Fabbri, Capicchioni e Michele Cevoli, ormai un pilastro della difesa biancazzurra e giunto quasi a quota 40 caps con la maglia della Nazionale.

"Come abbiamo detto, contro il Bangladesh abbiamo fatto forse un passo indietro rispetto alle ultime partite" - racconta Cevoli - "Quindi sicuramente dobbiamo metterci qualcosa in più per riscattarci e per cercare di metterli in difficoltà. Contro l'Azerbaijan sarà una partita tosta perché è una squadra forte. Io c'ero quando abbiamo giocato l'ultima volta. È stata molto tosta, quindi è una bella squadra. Sarà veramente difficile. Ormai sono uno fra i più vecchi in Nazionale. La pressione non c'è, però è un orgoglio fare quasi 40 presenze e cercherò di trasmettere la mia esperienza ai ragazzi più giovani, che ce ne sono tanti"









