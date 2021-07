CONFERENCE LEAGUE Odissea conclusa: il Tre Penne è in Georgia Il Tre Penne è arrivato in Georgia dopo oltre 4 ore di ritardo. Diverse le assenze in casa biancazzurra in vista del ritorno di Conference League contro la Dinamo Batumi.

L’odissea del Tre Penne inizia all’alba e si chiude nel tardo pomeriggio georgiano. Dopo oltre 4 ore di ritardo, il charter biancazzurro è partito dall’aeroporto di Rimini in direzione Batumi dove domani - alle 20.30 locali, le 18.30 a San Marino - ci sarà il ritorno della sfida con la Dinamo per il primo turno di Conference League. è la seconda volta che una squadra sammarinese atterra in Georgia: prima lo aveva fatto solamente il Faetano, stagione 2010/2011, per il doppio confronto con lo Zestafoni in Europa League. Quella volta fu sconfitta in trasferta e storico pareggio in casa per la formazione gialloblù, in questa - invece - Città parte dal 4-0 subito allo “Stadium” contro una squadra ostica, prima nel proprio campionato e capace di archiviare la pratica già nel primo quarto d’ora di partita.

Servirá, quindi, grinta e forza di volontà per provare a mettere in difficoltà un avversario tecnicamente superiore. Ed il tecnico del Tre Penne, Stefano Ceci, dovrà reinventare l’11 titolare viste le numerose assenze. In Georgia, infatti, sono 18 i giocatori convocati mentre mancano all’appello Gai - autore dell’ultimo gol europeo per i biancazzurri - Cibelli, Lombardi, Battistini e Cesarini. Tra i protagonisti della gara il neo-acquisto Kevin Zonzini.

Nel servizio l’intervista a Kevin Zonzini, centrocampista Tre Penne.

L’inviato in Georgia,

Alessandro Ciacci

