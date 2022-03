CAMPIONATO SAMMARINESE Olcese riprende Falciano al 93': 2-2 tra Libertas e Folgore I granata la sbloccano con Fraternali ma subiscono la rimonta degli uomini di Omar Lepri prima con il pareggio di Dormi poi con il 2-1 di Fedeli. Al 93' Olcese trasforma il rigore del definitivo 2-2: Libertas e Folgore salgono a quota 32 in classifica.

La sfida tra bomber la vince Olcese al 93’. Non basta, però, alla Libertas per superare una Folgore che - con un Docente in ombra ma con gli altri due terzi del tridente, Dormi e Fedeli, in stato di grazia - passa a secondi da una vittoria fondamentale. Alla fine è un pareggio che serve poco ad entrambe nella corsa ai play-off diretti. Il match è spettacolare, ricco di colpi di scena, e si apre con un caso da moviola: contatto tra Cuomo e Gueye in area, Mei opta per il fallo del centrocampista granata. Dopo un paio di sussulti da una parte e dall’altra, la Libertas la sblocca: corner di Gasperoni, Fraternali schiaccia di testa e non lascia scampo a Gueye per l’1-0. Il vantaggio di Borgo Maggiore dura solo 3 minuti: Pasini imbuca per Fedeli, il 10 aspetta il movimento di un compagno e trova quello di Dormi che permette alla Folgore di tornare in quota. Poi Fedeli si mette in proprio al tramonto della prima frazione: l’ex Murata si gira in un fazzoletto e fa tremare il palo con una gran botta mancina.

Scampato pericolo per la Libertas che inizia in avanti la ripresa: destro in uscita di Gasperoni - deviato - Gueye vola e respinge in tuffo. Sull’altro versante è un invenzione quella di Lorenzo Dormi: traversone da destra con il contagiri per Fedeli, piattone al volo e la Folgore completa la rimonta. Prima assist del 10 e gol dell’11, ora è l’opposto ma il risultato è lo stesso: i giallorossoneri vanno sul 2-1 e provano ad incrementare il vantaggio ma Giardi sfiora l’incrocio sul cross di Pasini. La squadra di Cardini, invece, ha la palla del pari a 5 dal 90’: Flores passa di forza su Golinucci, diagonale che esce letteralmente di centimetri. Nel secondo dei 3 minuti di recupero -però - Olcese spizza il lancio di Barretta, Flores raccoglie e si scontra con Gueye. Per il direttore di gara è calcio di rigore, Olcese va forte e centrale e firma il definitivo 2-2 sui titoli di coda. Libertas e Folgore restano appaiate in classifica ma il quarto posto ora è 8 punti più lontano.

