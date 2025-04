CAMPIONATO SAMMARINESE Olcese tiene vive le speranze de La Fiorita: 2-0 alla Folgore Doppietta per il cannoniere dei gialloblù, che restano a -5 dalla Virtus. Per la squadra di Falciano il terzo posto è ormai lontano

La Fiorita si aggrappa al proprio capocannoniere e prolunga, almeno di un'altra giornata, la lotta scudetto. I due goal di Emiliano Olcese bastano per stendere la Folgore, che diventano la seconda squadra a toccare quota 70 punti in campionato. Sotto alla pioggia di Montecchio, l'incontro parte su ritmi blandi. Il primo tiro in porta arriva al quarto d'ora, con una conclusione centrale di Pancotti. La Fiorita si sveglia a metà frazione. Un rimpallo su tiro di Affonso in area innesca involontariamente Olcese, che calcia a botta sicura sul primo palo, Guddo vola a mettere in angolo. Al 27' i gialloblù chiedono un rigore per un fallo di mano, ma non fanno neanche in tempo a protestare che Cicarelli scaglia una sassata dal limite e centra la traversa, con deviazione. Il rigore, però, arriva solo un minuto dopo, quando Guddo colpisce alla nuca Brighi uscendo in ritardo. Sul dischetto va Olcese e la trasformazione è perfetta, con palla irraggiungibile per il portiere. Subito il goal, la Folgore sparisce dal campo e rischia ancora. Al 37', sugli sviluppi di un corner, Guddo alza in angolo un tiro dal limite di Gasperoni. Subito prima dell'intervallo, il capitano gialloblù si presenta anche a tu per tu con il portiere, combinando con Affonso, ma da due passi centra il palo.

Nella ripresa, la Folgore torna in campo trasformata e ha subito l'occasione per rientrare in partita. Al 4', l'arbitro vede un contatto tra Mazzotti e Pancotti, assegnando un altro rigore. Dal dischetto, però, Sartori calcia male e Zavoli respinge. Al 9' il portiere de La Fiorita sfodera un altro intervento salvarisultato, deviando in tuffo sul palo una sassata scagliata da Brolli su punizione, da lontanissimo. Al 18' ricomincia il duello tra Guddo e gli attaccanti de La Fiorita. Una bellissima azione corale smarca Affonso in area, che salta il marcatore e calcia da due passi, trovando la respinta del portiere. Otto minuti dopo, lo stesso numero 17 si libera benissimo al limite, entra in area piccola e calcia, ma c'è ancora la risposta di Guddo. Alla mezzora La Fiorita rischia grosso, quando Zavoli esce male e lascia il pallone Adami Martins, che di testa innesca Turrisi, ma il numero 3 non va sulla palla con decisione e Gasperoni allontana sulla linea. Schivato il pericolo, la squadra di Montegiardino capisce di dover chiudere la sfida e, dopo essersi divorata l'occasione del 2-0 con Semprini, che calcia male dal limite, raddoppia al 40', sempre con Olcese. Zaccaria verticalizza in area per Massari, il numero 28 controlla sulla sinistra e allarga d'esterno verso destra per l'attaccante, che deve solo appoggiare in rete. È un goal che congela la partita: la Folgore non reagisce più e La Fiorita ottiene i punti numero 68, 69 e 70 del campionato, restando a 5 lunghezze dalla Virtus e concedendosi ancora un'altra settimana per sognare.

