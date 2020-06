CAMPIONATO SAMMARINESE Omar Lepri: “Felice della conferma. Ed ora ci prepariamo per tornare in campo” La Folgore 2020-2021 non sarà molto diversa da quella di questa particolare stagione

Il tecnico della Folgore Omar Lepri tra presente e futuro. La sua squadra ha chiuso (con 6 giornate di anticipo) al secondo posto la regular season e si prepara a tornare in campo per i play off. "Ci vorranno almeno tre settimane – dichiara- per aver la squadra al top per affrontare il rush finale. La conferma mi ha fatto molto piacere tutti insieme abbiamo fatto un buon lavoro". "La Folgore 2020-2021 non sarà molto diversa da quella di questa particolare stagione", ha concluso – Lepri.



