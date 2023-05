Omar Lepri lascia la Folgore Il tecnico saluta il club di Falciano dopo 4 stagioni, coronate dalla conquista di uno scudetto.

Dopo 4 stagioni - e uno scudetto in bacheca - Omar Lepri lascia la panchina della Folgore. L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del club di Falciano, dove viene pubblicato il messaggio d'addio dell'allenatore: “Sono molto contento dei ragazzi perché so che hanno dato tutto. È stata un’annata positiva in base agli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo raggiunto una semifinale di coppa e un settimo posto in campionato. Dopo 4 anni interrompo il mio fantastico rapporto con la Folgore. Una società dove lascio il cuore perché mi hanno sempre trattato benissimo. Ci siamo tolti delle soddisfazioni con la vittoria del campionato e la qualificazione in Champions League. Un obiettivo che ci eravamo prefissati sin dall’inizio. Voglio ringraziare soprattutto il presidente Mauro Duca che mi ha sempre permesso di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Adesso credo sia meglio per entrambi cambiare aria. Grazie di cuore a tutta la famiglia Folgore".

