Ordinanza di limitazioni per le partite europee dei club sammarinesi allo Stadium.

In occasione delle prossime partite delle competizioni europee per club che si giocheranno al San Marino Stadium - che vedranno Virtus, Tre Penne e La Fiorita coinvolte – resteranno chiusi al traffico con divieto di sosta le seguenti vie e parcheggi, ad eccezione dei veicoli autorizzati:

Via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi): dalle ore 9.00 di lunedì 8 luglio 2024 alle ore 12.00 di venerdì 12 luglio 2024; dalle ore 15.00 di mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 12.00 di venerdì 19 luglio 2024;

Piazzale Giovanni Paolo II: dalle ore 00:00 di lunedì 8 luglio 2024 alle ore 15.00 di mercoledì 10 luglio 2024;

Via Rancaglia, dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Strada La Ciarulla: dalle ore 9.00 alle ore 24.00 di martedì 9 luglio 2024;

Circolazione a senso unico in Via Rancaglia (con direzione Via Ponte Mellini – Strada La Ciarulla utilizzando la corsia di sinistra (dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Piazzale Giovanni Paolo II) e la corsia di destra ad uso parcheggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di giovedì 11 luglio 2024 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di giovedì 18 luglio 2024;

Circolazione a senso unico in Via Olnano (con direzione Via Rancaglia – Via Abate Stefano utilizzando il lato sinistro della strada a parcheggio) dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di martedì 9 luglio 2024.

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Ricordiamo infine che le partite coinvolte saranno le seguenti: Virtus-FCSB (martedì 9 luglio, ore 21:00), La Fiorita-FC Isloch Minsk (giovedì 11 luglio, ore 20:45), Tre Penne-Floriana (giovedì 18 luglio, ore 20:45).

